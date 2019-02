Video: Lappi pääses napilt katusele ja publikusse lendamisest

Järgmisena äestas Lappi lumevalli oma Citroeni ninaga. Teid palistavad vallid on aga tavapärasest pehmemad ning kerge müksu ja tagasi teele põrkamise asemel imes see Lappi endasse ja viskas masina õhku. Vaevalt kaks sekundit kestnud hetke lõpetuseks maandus Lappi tagasi õiget pidi teele, aga fännide salvestatud videost on näha, kui lähedal oli soomlane masina katusele keeramisele. Sealsamas istunud pealtvaatajad, pistsid elu eest plagama.