Kommentaar: Kelly Sildaru, kindlaima närviga eestlane

Tiitel on seda hinnalisem, et see ei tulnud mitte Sildaru trumpalal ehk pargisõidus, kus ta püsib juba aastaid alistamatuna (anonüümse klahviklõbistaja stampkommentaar: «Mis tõsiseltvõetav ala see saab olla, kus 13/14/15/16-aastane tüdruk kõiki võidab?!»), vaid Kelly põrutas rennis oma viimase hüppega triki, mida polnud mitte ükski naine mitte kunagi varem teinud. Et teenida ära MM-kuld, nihutas ta oma spordiala piire senisest kaugemale. See on spordisangari tunnus, jutul lõpp!