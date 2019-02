PM Rootsis. Teist kohta jahtiv Neuville: olen pisut enesekindlust kaotanud

«Tunnen end autos mugavalt ja sõidan nii kiiresti, kui suudan. Teine koht (meeskonnakaaslane Andreas Mikkelsen – toim) on 18 sekundi kaugusel – see peab olema meie siht!» lausus Neuville.

Kuid miks ei suuda belglane mullusega võrreldes oma Hyundaiga samasugust kiirust näidata? «Ma ei tea, ilmselt on olud teistsugused, keerulised. Üritan keskenduda ja pidamist leida, aga kiiretel lõikudel auto ujub liiga palju. Olen pisut enesekindlust kaotanud ja ei suuda endast maksimumi välja pigistada. Aga viimasel katsel (kus Neuville sai teise koha – toim) nägime, et auto töötab siiski väga hästi ja aeg oli samuti hea.»

Päeva esimesi katseid kommenteeris Neuville järgmiselt: «Ma ei ütleks, et hommik hea oli, aga normaalne, jah. Kindlasti parem, kui arvasime. Praegu on ilm suht jahe, mis tähendab, et edasi peaks paremini minema kui eile.»

Rootsi rallit juhib Ott Tänak, kelle edu Mikkelseni ees on 33,8 sekundit. Neuville kaotab eestlasele omakorda 51,8 sekundiga. Mikkelseni ja Neuville vahele mahub ka Elfyn Evans.

«Jah, sellest on palju aega möödas. Aga tunne on hea ja praegu on peamine eesmärk leida hea rütm, sest mootorid on 2013. aastaga võrreldes erinevad ja kurvides on kiirused väga suured. See pole lihtne,» sõnas seitsmendat kohta hoidev prantslane.