PM Rootsis. Järveoja: see ralli õnnestus meil suurepäraselt

«Selles mõttes kindlasti on erilisem, kuna talveralli toimub vaid korra aastas. Aga suures plaanis on iga ralli võit tähtis. Kui tahad maailmameistriks tulla, tuleb juba varakult punkte hakata koguma. Sellel rallil õnnestus see suurepäraselt,» sõnas Järveoja.

Järveoja sõnul laoti võidule vundament reedese võistluspäevaga. «Paar viimast aastat on näidanud, et Rootsi rallil on stardipositsioon väga oluline. Pidime reedese päeva üle elama, et saaks järgmisteks päevadeks hea stardipositsiooni. Suutsime sellega hakkama saada, eriti kui arvestada, et Sebastien ja Thierry jäid reedese päeva lõpuks üsna taha. Meie tegime võrreldes teistega isegi väga tugeva reedese päeva teise poole.»