Video: ralliguru ennustab Tänakule täielikku ülemvõimu

«Ma arvan, et ta on praegu omaette klassist. Siin on kombinatsioon mitmetest üksikosadest – Tänak on oma võimete tipul ning Toyota Yaris kõikidest masinatest parim. Tal on sõiduoskused ning auto töökindlusega tundub samuti korras olevat. Tänak oskab kõike seda enda kasuks väga hästi ära kasutada. Tema sõit oli Rootsis intelligentne. Ta teadis, et reedel tuleb veidi rohkem suruda, laupäeval oma head positsiooni hoida ning pühapäeval ta juba lihtsalt kruiisis võidu suunas. Võidu saavutamine tundus tema jaoks kõige lihtsam asi üldse. Ma ei kahtle selles, et tegelikult see polnud lihtne, aga see jättis sellise mulje, kuna ta on praegu lihtsalt niivõrd hea! Ta on sõitja, keda kõik teised praegu kardavad,» ütles Clark.