PM Seefeldis. Põrutuse saanud Ilves: tahtsin võib-olla liiga kaugele lennata

«Hull kukkumine polnud. Nõlv oli kõva, aga midagi hullu ei juhtunud, pigem on see põrutus. Ehmatust ka polnud, aga vaimselt oli see räme pauk!»

Ilves kukkus maandumisel, hüpe oli aga pikk - 118,5 meetrit. «Eks see oli natuke oma lohakus. Tahtsin võib-olla liiga kaugele lennata. Võib-olla ei saanud ma jalgu nii kiiresti kokku. See klambrinupp tuleb nii kiiresti lahti, et polegi midagi teha. Kui ta natuke väänata saab, on see kohe läinud,» selgitas eestlane.