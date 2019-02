Võrkpalli otsepilt: kas tiitlikaitsja Saaremaa väldib sajandi üllatust?

Viimasel aastal Baltikumi võrkpalli valitsenud Saaremaa võrkpalliklubi on ühe kaotuse kaugusel ülimast üllatusest. Credit24 meistriliiga veerandfinaalide avamängus jäädi võõrsil 1:3 alla Jekabpilsile. Õnneks on täna (ja vajadusel homme) põhiturniiri teisena lõpetanud saarlastele toeks koduseinad. Veerandfinaali avakohtumist on võimalik laupäeval algusega kell 18.50 jälgida Postimehe vahendusel.