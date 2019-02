WRC-sarja must lammas: Rootsi näitas, et meid tasub karta

Laupäeval peetud teisel kiiruskatsel libises aga 25-aastane Suninen koos värske kaasmaalasest kaardilugeja Marko Salmineniga teelt välja lumehange ning võidulootused olid kustunud. Milleneri sõnul tegi aga noor Soome rallipaar Rootsis sellest hoolimata hea esituse pärast hooaja avaetappi Monte Carlos, kus sõitis lisaks neile teelt välja ka M-Sporti teine täishooaega kaasa tegev võistluspaar Elfyn Evans / Scott Martin.

«Pärast halba esitust Monte Carlos mõtlesid kindlasti mitmed inimesed, et nii hakkabki olema, mistõttu Rootsis saadud tulemus on väga hea,» ütles Millener portaalile Motorsport.com. Siinkohal olgu öeldud, et Ford Fiesta WRC-masina roolis olnud meestest sai Evans viienda, Pontus Tidemand seitsmenda ja Suninen viimaks 23. koha.

«Suutsime tagasilöögist taastuda ning näidata inimesele, milleks tegelikult võimelised oleme. See on meeskonda motiveerinud ning pannud veelgi enam vaeva nägema – see on kõigile näidanud, et me ei tee mingeid allahindlusi. Oleme siin selleks, et olla konkurentsis ning võidelda võitude nimel,» rääkis britt.

«Rootsis näitasime, et meid tasub endiselt karta. Me ei taha olla selline meeskond, kellel võib olla võimalus võita vaid siis, kui teisi tabavad mingid probleemid. Me seadsime Teemule eesmärgi minna rallidel juhtima, võita kiiruskatseid ning ta on sellega juba hakkama saanud,» rõõmustas Millener, kelle meeskonnas sõitis kahel eelmisel hooajal viimasel kuuel aastal individuaalselt maailmameistriks kroonitud Sebastien Ogier.

Autoralli MM-sarja kolmas etapp Mehhiko ralli on kavas 7.–10. märtsini.

MM-sarja üldseis sõitjate arvestuses:

Ott Tänak (Toyota Gazoo Racing WRT) 47 punkti Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis WRT) 40 Sébastien Ogier (Citroën Total WRT) 31 Kris Meeke (Toyota Gazoo Racing WRT) 21 Esapekka Lappi (Citroën Total WRT) 19 Sébastien Loeb (Hyundai Shell Mobis WRT) 18

MM-sarja üldseis tiimide arvestuses: