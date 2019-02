Ratasepp täitis võistlustel antud lubaduse ja sõudis abieluranda

Ratasepp palus mullu 20-kordse ultratriatloni ajal kallimalt kätt. «Virge on minuga olnud alates mu ultratriatleedi teekonna algusest ja teinud selle kõik oma toetusega võimalikuks,» selgitas Ratasepp, miks otsustas just võistluste ajal oma kallima kätt paluda.

«Sügisel lubasin talle, et enne mu järgmist suurt sportlikku ettevõtmist me abiellume. Lubadused on minu jaoks pühad ja täitmiseks. Reedel saigi meie koosolemine ametlikult vormistatud. Erinevalt mu katsumustest, tegime pulmad väikselt ja vaid iseendale. Täpselt nii nagu meile endile kõige rohkem meeldis. Oli väga emotsionaalne päev,» sõnas Ratasepp, kes on võtnud plaani läbida sügisel Kanaari saartel 40 päeval ühtejutti täispikk triatlon.