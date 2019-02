Mäesuusafiasko: neljapäevase viivitusega visati kaks naist MK-sarja poodiumilt välja

Käsitsi arvutatud aeg (mitte segamini ajada käsitsi ajavõtuga) tähendas, et alles tund pärast võistluse lõppu sai välja kuulutada poodiumi, kus Goggiale järgnesid kohalikud naised Joanna Haehlen ja Lara Gut-Behrami.

Täna andis FIS aga teada, et arvutustes tehti viga ja mõlema naise ajale liideti 0,13 sekundit. See tähendab, et karjääri esimest poodiumikohta tähistanud Haehlen langes nüüd neljandaks, Gut-Behrami kuuendaks. Teiseks kerkis kiirlaskumise MK-arvestust juhtiv Nicole Schmidhofer ja läbi MMi hõbemedalisti Corinne Suteri jäi Šveitsile siiski üks poodiumikoht alles.