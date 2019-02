Hooaja esimese eesmärgi täitnud Padise ei taha hakata rabistama

Mullu novembris lõppenud karikavõistlustel teenis Padise neljast mängust neli võitu ja krooniti Eesti karikavõitjaks. Peatreener Siiri Uusküla meenutas, et kuna esmakordselt mängiti turniiri formaadis ehk kõik võistkonnad mängisid omavahel läbi nii, et paremate vahel ei järgnenud otsustavat finaalmatši, oli raske hinnata, kas karikavõit tuli lihtsalt või keeruliselt.

«Mängisime kohe alguses ära Mellaga (hilisema hõbedanaiskonnaga- toim), aga usun, et kui see mäng oleks toimunud hilisemas faasis, siis oleks kindlasti raskem olnud,» rääkis Uusküla. «Nii meil kui Mellal oli lühike ettevalmistusperiood, aga kuna neil olid noored mängijad, oli meil selle võrra kergem. Nüüd saavad omavahelised kohtumised olema kindlasti raskemad,» lisas Padise naiskonna peatreener.

Nii karikavõistlustel kui Eesti meistrivõistlustel on Padise naised senimaani mänginud võitmatuna. Kui nii mõnedki võidud on võetud väga veenvalt, siis alles viimati teeniti Põlva vastu napp 32:31 võit. «Eks meie mäng on üles-alla käinud,» nentis Uusküla oma hoolealuste vormi kohta. «Põlva vastu jäime viimati kaitses üsna nõrgaks ja võit tuli ju nii nibin-nabin. Samas Tapaga mängisime viimati just kaitses üsna hästi ning puudu jäi hoopis rünnakul. Eks see on nagu naistel ikka: ühel päeva tuleb üks asi välja, teisel päeval teine,» lisas ta.

Võistkonna komplekteerimise kohta selgitas Padise võistkonna peatreener, et mullusest Eesti meistrivõistluste võidusatsist jäid selleks hooajaks alles peaaegu kõik naised, ainult üks mängija langes ära. Praegu on viimastesse mängudesse kaasatud ka nooremaid naisi, nii et mängijatest puudust ei ole. Uusküla lisas ka seda, et võistkonnas on mänguajale korralik konkurents ja keegi jalga sirgeks lasta ei saa.

Trenni teevad Padise naised korra nädalas, kuigi soovi oleks rohkem. «Saaliaegu ei ole hetkel rohkem saada, nii et meil on üks korraline trenn. Samas on tüdrukutel võimalik käia aeroobikatrennides vastavalt sellele, kuidas kellelgi mahti on,» selgitas Uusküla.

Aprillikuu lõpus ja mai alguses kulmineeruvatest Eesti meistrivõistlustest rääkides on Padise naiskonna sihiks meistritiitel. Mis võiks olla Padise trump, millega sel aastal konkurentidele tuul alla tehakse? «Kõike tuleb hoida tasakaalus,» sõnas Padise peatreener. «Tuleb kaitses tööle hakata ja rünnakul poolkiirete ja kiire mänguga üle minna. Tähtis on, et me ei hakkaks rabistama ja pallikaotusi tegema.»