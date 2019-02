Spordipettuses süüdimõistmisel võib eestlasi ees oodata kolmeaastane vangistus

Süüdistuse esitamiseks on prokuröril aega kuni reede keskpäevani. «Kui süüdistus tuleb, siis tuleb sportlastele see spordipettuses,» ütles Mayr. Ta selgitas, et dopingu kasutamise eest saab karistada vaid siis, kui seda kasutatakse kellegi teise peal. Kui sportlane manustab dopingut iseseisvalt, siis liigitub see spordipettuse alla.