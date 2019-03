Austerlase dopinguvideo ajas ta treeneri iiveldama

«Need kaks poissi tegid midagi totaalselt reeglivastast. Kui meil on mehi kes sellise asjaga naljatlevad, puudub mul igasugune tahe Austria koondisega töötada. Otsus polnud keeruline,» vahendab VG Nystadi otsust.

Norraka sõnul ajas video Hauke veredopingu tarvitamisest teda iiveldama. Ta lisas: «Nüüd olen näinud dopingu tarvitamise tõestust. See tähendab, et minu jaoks on Austria murdmaasuusatamisega kõik. Kui MM pühapäeval lõppeb, lähen koju Ramsausse.»