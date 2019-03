Ricciardo: Red Bull tahab Verstappenist teha ajaloo noorima maailmameistri

Vormelisõpradele pole saladus, et 29-aastane Ricciardo lahkus Red Bullist Renault’sse põhjusel, et Christian Horneri juhendatav tiim panustas rohkem Verstappenile. Sellele austraallane ka vihjas. Tõsi, läbi lillede.

Ta jätkas: «Ma pole kunagi mõelnud selle peale, et ma ei saa olla temaga samas meeskonnas või et tiim annab talle parema auto. Küll aga arvan, et tiitliheitluse puhul oleks meeskond olnud Maxi poolel. Nad tahavad temast teha ajaloo noorima maailmameistri.»