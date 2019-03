Haigestunud Tomingas jätab MMi avastardi vahele: sprindis osalen kas või 40 palavikuga

Segateatesõit on Rootsis kavas neljapäeval. Eestit esindavad Regina Oja, Johanna Talihärm, Rene Zahkna ja Kalev Ermits. Tominga asemel saab võimaluse Talihärm.

«Eks paistab, mis saama hakkab. Täna trennis ei olnud väga hea tunne. Loodame, et käest ära ei kisu,» rääkis Tomingas intervjuus ERR-ile .

Tänavusel hooajal karjääri parimaid esitusi näidanud Tomingas kinnitas Postimehele, et reedesest sprindidistantsist ta ei loobu.

«Sprindis olen igal juhul platsis, olgu kas või 40 palavik. Seda rõõmu ma neile vandenõuteoreetikutele ei paku, et jätan starti minemata,» naljatles Tomingas ning lisas, et tervis on siiski esikohal.