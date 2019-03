Ramos läks Reali presidendiga tülli ja ähvardas klubist lahkuda

Ramos ei jäänud vastust võlgu ning lausus, et Perez ja klubi juhtkond on süüdi katastroofilises hooajas. «Makske mulle ja ma lähen minema,» ähvardas Ramos Realist lahkuda. «Ma olen endast kõik selle klubi jaoks andnud,» lisas ta.

Reali juhtkond on pidanud juba kriisikoosoleku, kus muuhulgas tuli jututeemaks ka praegune peatreener Santiago Solari. Kas ta vallandatakse ja tuuakse asemele endine juhendaja Jose Mourinho, kes on varasemalt Ramosega korduvalt vägikaigast vedanud? AS kirjutab, et koosolekul otsust ei tehtud, ent lähiajal on mingisugust lahendust oodata.