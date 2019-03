Talihärm tegi laskesuusatamise MMil karjääri parima etteaste

«Täna olid mul hullult head suusad – võin seda kindlalt öelda. Ma olin väga üllatunud, kui kuulsin, et olen esimesel ringil kaheksas. Tavaliselt alustan aeglaselt,» kommenteeris Talihärm ETV2 otse-eetris. «Ma väristasin püsti kõik lasud. Hea, et esimesed neli alla tulid. Ma tahtsin väga palju,» lisas ta.

«Laskmine ei õnnestunud. Mulle tundus, et kõik oli ilusti ja asend hea. Sõit – see ei olnud minu rada. Finišis tundsin, et ei ole maksimumi andnud. See pehme rada ei sobinud mulle,» rääkis Tomingas ETV2-le.