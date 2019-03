Fotod: Sunineni õnnetu hooaeg jätkub – soomlane sõitis Mehhikos teelt välja

Soomlane sõitis Mehhiko ralli teisel kiiruskatsel teelt välja ja oli sunnitud esimese täispika võistluspäeva katkestama. Nii Suninen kui kaardilugeja Marko Salminen avariis vigastada ei saanud. M-Sporti pealik Richard Millener andis WRC+ otse-eetris mõistsa, et mehed jätkavad Mehhiko rallit järgmisel päeval, kuigi veel pole teada, kui palju sai kannatada Ford Fiesta.

«Meil pole täpset infot, mis Sunineniga juhtus. See teeb kurvaks. Nüüd jääb neil terve päev vahele ja trahvi saadakse samuti superralli tõttu kõvasti. Aga pole midagi teha, see on autoralli. Elfyn Evansi kohta puudub meil ka otsene info, aga väga muretsemiseks põhjust pole,» rääkis Millener ja vihjas Evansi autot tabanud võimalikule probleemile.