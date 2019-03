Toyota piloot Meeke: Citroen mängib Mehhikos räpast mängu

Samal katsel lõhkus aga Sebastien Ogier oma masina parema esimese rehvi ning hakkas selle tõttu ka katsel aega kaotama. Veidi enne Lappi autoni jõudmist tuli aga otsus, et katse on peatatud, kuna Lappi auto blokeerib rada. Puudub küll info, kas Lappi teavitas ohtlikust olukorrast võistluskeskust, kuid igaljuhul pääses Ogier tänu sellele halvast ajast, kuna katse lõpuni sõideti rahulikult.

Sebastien Ogier ise aga leidis, et antud jutud pole mingit alust: «Ma ei leia küll, et keegi siin midagi meelega teinud oleks ja sohki teha üritanud. Me pidime kogu hommikupooliku rahulikumalt võtma, sest varurehvi meil enam polnud.»