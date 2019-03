NBA korvpalliliiga vaieldamatu staarmängija on viimases kümnes Thunderi mängus olnud oma meeskonna resultatiivseim koguni kaheksa korda. 30-aastane tagamees viskas kolmapäeval kodumängus Brooklyn Netsiga 31 punkti ja vormistas oma hooaja 25. kolmikduubli. Ta võttis 12 lauda ning andis 11 korviga lõppenud söötu. Westbrook on kogu oma profikarjääri mänginud praegu läänekonverentsis kindlalt play-off’i kursil kihutava klubi eest ja selle jooksul teinud 130 kolmikduublit. Selle näitajaga asub 2017. aasta MVP läbi aegade kolmandal positsioonil. Temast eespool on vaid Oscar Robertson (181) ja Magic Johnson (138).