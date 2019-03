Meistrite liiga loos tegi Manchester Cityle karuteene?

Kuigi liigahooaja lõpp kujuneb City jaoks ilmselt üpris lihtsaks (viimased kolm mängu: võõrsil Burnley, kodus Leicester, võõrsil Brighton), saab neil aprillikuu olema äärmiselt keeruline. Lisaks on Liverpoolil oluliselt lihtsam kalender.

Esiteks, Liverpoolil oli Meistrite liigas loosiõnne, sest nad lähevad vastamisi Portoga (9. aprillil kodus, 17. aprillil võõrsil), keda nad eelmisel aastal loputasid kaheksandikfinaalis kahe mängu kokkuvõttes suisa 5:0. Teiseks, Liverpoolil on erinevalt teisest tiitlinõudlejast Meistrite liiga veerandfinaalide perioodil vaid üks kõva pähkel (loe: esikuuikusse kuuluv meeskond), kelleks on Londoni Chelsea.

Aga kui Pep Guardiola juhendatav Manchester City ei saa Meistrite liiga kaheksandikfinaalides olulistele mängijatele puhkust anda, sest vastas on siiski Tottenham, siis Jürgen Kloppil ja Liverpoolil on mängimisruumi rohkem. Mõistagi sõltub palju ka avamängust – kui suudetakse edasipääs sisuliselt kindlustada, siis korduskohtumine peaks ideaalis olema lihtsam.

Liverpooli jaoks on aga väga oluline mängida koduses liigas hästi enne Meistrite liiga veerandfinaale. Võtmelahinguks võib kujuneda 31. märtsil peetav kodumatš Tottenhamiga. Kui seal ei komista, siis on šansid väga-väga suured. Eeldusel, et etteaimamatuid kaotusi/viike ei tule Cityga võrreldes rohkem.