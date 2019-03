PM Belfastis. Martin Reim: kuulsin põhja-iirlaste murest, läks kergemaks kohe

«Me ei tea mõistagi Põhja-Iirimaa plaani homseks, aga meil on oma plaan tehtud. Teame, et enne mängu ja teoorias tundub plaan alati väga hea ja ka seda, et tegelikkus selgub alati väljakul,» mõtiskles Reim. «Aga kõik meie valikud – nii taktika kui mängijate – osas on tehtud lähtuvalt sellest, kuidas ja kellega me võiksime selle plaani kõige paremini ellu viia.»

Ta lisas ka, mida täpsemalt silmas peab: «Arvestades, kuidas Põhja-Iirimaa mängib, eriti kodus… Tiki-takat me kindlasti ei näe. Tulevad hullud jooksumeetrid poistele. Meil peavad olema väljakul mehed, kes saavad sellega hakkama.»

Reim ei soovinud homse algrivistuse kohta avaldada vähimatki. Tõsiasi, et pressikonverentsil istus tema kõrval mängijatest just Konstantin Vassiljev, ei andnud Reimi sõnul poolkaitsja rolli kohta mingit signaali. «See võib tähendada üht, aga võib tähendada ka teist. Kostja on siia alati teretulnud,» muigas Reim.

Vassiljev lausus seepeale kõrvalt: «Mänge on olnud juba nii palju ja nii erinevaid, et… Me võime eeldada mida tahes, aga alles väljakul selgub, mis tegelikult toimub.»

Nii Põhja-Iiri kui Eesti leerile valmistab kohtumise eel enim muret ja teadmatust tõsiasi, et mitme eeldatava põhimehe mängupraktika koduklubides pole kuigi suur.

«Lihtne vastus: ma ei tea. Homne õhtu näitab,» vastas Reim küsimusele, kas ja kuivõrd vähesed minutid võivad sooritust mõjutada. «Aga kui kuulsin, et põhja-iirlastel on meiega täpselt sama mure, siis läks küll kohe kergemaks. Samuti loodan, et need, kes ehk praegu klubides soovitult mängida ei saa, põlevad tahtmisest uutele võimalikele kosilastele end näidata.»

Aga kas tõsiasi, et Põhja-Iirimaa räägib ja mõtleb ainult ja ainult võidust, on meile pigem hea või halb?

«Ühest küljest hea, sest suuremad pinged on nende kukil. Aga meie teame samuti, et Põhja-Iirimaa vastu on meie võimalused suuremad kui paari teise koondisega mängides (pidas silmas Saksamaad ja Hollandit toim). See paneb ka meile peale kõva soovi valiksarja punktidega alustada,» mõtiskles Reim.