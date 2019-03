Sterling: nüüd on aeg näidata küüsi

Sterlingit solvasid väga eilses võõrsil peetud võidumängus Montenegro vastu kuuldud kohalike jalgpallifännide hüüded ning ta tunnistas, et nüüd on aeg midagi tõsiselt ette võtta.

«Tahtsin vaid näidata, et meie närviajamiseks ja pidurdamiseks läheb vaja enamat. Ehkki nüüd on juba 2019, ütlen seda uuesti: on häbiväärne, et selline käitumine jätkub ning võime vaid püüda olukorrale tähelepanu juhtida,» ütles Sterling mängujärgses intervjuus Sky Sportsile.

«Vastaspoolel on aeg näidata küüsi, et kõik teaksid, et sellistel tegudel on tagajärg. Jalgpallihuligaane tuleks karistada nii, et nad ei pääseks enam mängule. See peaks panema neid edaspidi mõtlema,» lisas ta.