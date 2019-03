Reim: meil oli väga suur soov see mäng võita

«Olen rahul seisuga ja mingist osast mängust. Loomulikult oli palju asju, mis vahepeal pingi peal südame seisma pani. Ja need tulid sellest, et me ise tegime rumalaid valesööte ning ilmaolude tõttu (Gibraltaril puhus tugev tuul – toim) arvestasime valesti ka palli lennutrajektoori ja esimest puudet. Sealt said vastased kolm kõige ohtlikumat rünnakut,» sõnas Reim 60 minutit pärast lõpuvilet Eesti ajakirjanikele ja lisas, et rünnakul jäi natuke puudu täpsest löögist.

Reimi hinnangul puudub koondislastel enesekindlus, sest koduklubides pole hooaeg veel korralikult alanud või mänguminutid on kasinad. «Enesekindlus tuleb mängudega. Loomulikult oleneb ka mängu iseloomust, tähtsusest või tugevusest. Ega terve mäng ei ole väristamine, vaid mingid momendid, mis vastane suudab enda kasuks pöörata või ära karistada,» sõnas juhendaja.

«Järgmise valikmänguni on kaks kuud aega, olen siin piisavalt kaua olnud ja tean, et selle ajaga võib väga palju muutuda. Loodan, et midagi muutub mängijate mänguaja ja vormi osas oma koduklubide juures. Kindlasti on koondisering sama, eks siis peame tegema õige valiku.»

Kui eelmisel nädalal Põhja-Iirimaaga kohtudes mängis Eesti viie kaitsjaga (formatsioon 5-2-1-2), siis Gibraltari vastu naasis Eesti neljase kaitseliini (4-1-4-1) juurde. Reim andis mõista, et kasutab valikmängudes ka edaspidi viiest kaitseliini, sest Gibraltari tase Põhja-Iirimaa, Saksamaa, Hollandi ja Valgevenega on silmaga nähtav. Kuid kõik sõltub (kaitsjate) valikust...

«Valikmängudes on teistsugused vastased. Tuleb vaadata, mis on meie seis ja kas mängida 4-1-4-1 või peame mängima viie kaitsjaga. Kõik oleneb, sest meil loeb, kas Ragnar on terve, mis vormis on Mets, mida teised kaitsjad teevad ja kas äärekaitsjad saavad mängida. Kõik sõltub sellest, mis on meie reaalsed võimalused ja oskused järgmistes mängudes,» analüüsis Reim.