PM Korsikal. Ken Torn: oleme õnnelikud, 300 meetrit kuristikku oli lähedal

«Seal oli mitu sügavat lõikamiskohta. Auto tagaots viskas end üles ja maandudes põrkas uuesti üles. See lõi tagaotsa kruusale. Sain saba enne valli kätte, aga see lõi auto 180 kraadi teisele poole ja ninaga valli,» ütles Torn ning nentis, et osaliselt põhjustas avarii kogenematus.

«Oleme õnnelikud, et seal tasku oli. Muidu oleks 300 meetrit kuristikku olnud,» tõdes ta hiljem.

Mootorivahetus tähendab, et Torn alustab rallit viie trahviminutiga. «Mootor läheb väljavahetamisele. Saame viis minuti trahvi. Veepumba korpus on katki, pole tööriistu, et seda vahetada,» tõdes ta.