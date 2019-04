Rapla korvpallimeeskond toob play-off'ideks appi kogenud Leedu abitreeneri

Rapla korvpalliklubi juhi Jaak Karbi sõnul on uut lisandust kaua oodatud. «Tegelikult oli meil Tomi peatreeneriks saamisest peale ikkagi kindel plaan talle välismaalt kogenud abiväge leida. Seetõttu oleme väga õnnelikud, et oleme saanud Audrius Prakuraitisega lõpuks käed lüüa ning ta meeskonna juurde tuua. Prakuraitis on selgelt väga suurte kogemustega treener, samuti meie peatreeneri hea ammune tuttav. Oleme lootusrikkad, et tema meeskonda sulandumine läheb selle võrra veelgi kiiremini ning temast on meile hooaja viimases faasis palju abi,» sõnas Karp.