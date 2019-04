Mick Schumacheril lipsas Ferrari F1 autot kiites üle huulte tähtis info

Itaaliakeelne veebileht Motorsport teatas, et viis möödunud nädalavahetusel Bahraini GPl läbi mootoreid puudutavaid mõõtmisi, mille põhjal võib väita, et nii Mercedese kui ka Ferrari vormelid küündisid 990 hobujõuni, samas kui Honda mootoreid kasutama hakanud Red Bull autod jäid liidritest 40 hobujõu kaugusele.

Ehkki säärased tiimivälised mõõtmised annavad vaid ligikaudse ettekujutuse tegelikust tõest, lisas antud küsimuses ootamatult selgust sel nädalal Ferrarit testinud Mick Schumacher, kes andis superkogemuse järel meediale selgelt mõista, et vähemasti Ferrari puhul on 1000 hobujõu piir nüüdseks juba ületatud.

Mercedese 2014. aastal kasutatud mootorid olid konkurentidest selgelt üle, ehkki jõuallikate võimsuseks märgiti siis kõigest 800 hobujõudu, millele lisandus järgmisel hooajal 70 ühikut. Kaks aastat hiljem ületas Mercedes esimese meeskonnana 900 hobujõu piiri ning 2017. aastal räägiti hõbenoolte puhul juba 950 hobujõust, millele Ferrari kaotas siis 15 pügala võrra. Sama hooaja lõpul väitis Mercedese tiimi mootorite eest vastutav Andy Cowell, et 1000 hobujõudu on juba käeulatuses ning mullu räägiti ka maagilisi piiri ületamisest. Selle peale teatas Ferrari tiimi siseringi kuuluv Leo Turrini, et ka Ferrarid on küündinud juba üksikutel hetkedel 1000 hobujõu näidu paremale poolele, ning tõenäoliselt suutsid punased vormelid seda juba võistlusolukorraski.