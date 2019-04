Premium liiga kuu parimaks mängijaks valiti Kuressaare puurilukk

Henni käe all on Flora hooaega alustanud täiseduga ning märtsikuus alistati järjepanu Viljandi Tulevik (2:0), Paide Linnameeskond (1:0) ja Tartu Tammeka (4:1). Liigatabelis on Floral praeguseks kogutud 12 punkti, mille tulemusena koos FCI Levadiaga esikohta jagatakse.