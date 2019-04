Donaldas Kairys: teisel poolajal läks kõik valesti

Ta lisas, et Kalev sõltub väga palju tsentri Arnett Moultrie rünnakupanusest, kuid täna sattus too ameeriklasest keskmängija kiirelt vigadega hätta ja teisel poolajal peaaegu väljakul ei viibinudki. «Tema eemalejäämisel võinuks Lynchilt, Kitsingult rohkem abi tulla,» märkis juhendaja, kes lisas, et alustati hästi ja energiliselt, kuid paraku ei suudetud samas rütmis jätkata lõpuni.