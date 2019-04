Sterling rassistlikest solvangutest: väljakult lahkumine pole õige tegevus

Kui sa kõnnid väljakult ära, siis on ju nemad võitnud. Palju parem on lüüa sellises mängus värav ja kohtumine võita. See teeb neile eriti palju haiget,» avaldas Sterling arvamust.

«Ma arvan, et mina ei saa mingit muutust rassismi osas tuua. See eksisteeris enne minu ja minu vanemate sündi ja nii see kahjuks ka jääb. Ainus mis ma teha saan, on teadlikust selle eksisteerimise kohta,» lausus Sterling.