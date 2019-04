Video: Ameerika naisvõimleja karjäär lõppes kohutava õnnetusega

Auburni ülikooli naisvõimleja Samantha Cerio maandus vabaharjutuse sooritamisel nii õnnetult, et murdis mõlemad jalaluud.

Eile andis naine teada, et tema võimlemiskarjäär on läbi. Cerio teatas Instagramis, et reedene võistlus jäi tema elu viimaseks.