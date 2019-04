Kas Messi jääbki Ronaldo sabassörkijaks?

12 aastat hiljem jõudis ta kõigi aegade esimese jalgpallurina 125. tabamuseni. «Ronaldo näitas, et ta on teistsugusel tasemel. Tema ajastus ning liikumine erineb kõigist teistest – selle vastu ei saa midagi teha,» sõnas Juventuse peatreener Massimiliano Allegri Sky Sport Italia vahendusel. «Ta on mängija, kellel on lihtsalt teistsugune tehnika kui teistel,» lisas Allegri.