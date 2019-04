Solskjaer ajas enne Manchesteri derbit Guardiola kurjaks: mida ta ütles?

Mõlema meeskonna jaoks on tegu 35. vooru kohtumisega. Kui City täna võidab, tõuseb ta kolm vooru enne meistrivõistluste lõppu punktiga Liverpooli ees liidriks.

Ka Unitedi jaoks on tegu olulise mänguga, sest praegu kuuendal kohal olev klubi soovib hooaja lõpetada kindlasti nelja parema seas, mis tagaks koha järgmise aasta Meistrite liigas. Kohtadele 3.-6. käib tihe heitlus ning seis on praegu järgnev: 3. Tottenham (70 punkti 35 mängust), 4. Chelsea (67 punkti 35 mängust), 5. Arsenal (66 punkti 34 mängust), 6. Manchster United (64 punkti 34 mängust).

Enne tänast derbimängu tõmbas intriigi üles Manchester Unitedi peatreener Ole Gunnar Solskjaer, kes ütles oma mängijatele, et nad oleksid valmis mustaks ja ebasportlikuks matšiks. «Selles mängus tehakse palju vigu. Nad hakkavad meie mängijaid lõhkuma,» ütles Solskjaer.

Manchester City peatreeneril Pep Guardiolal jäi kolleegi öeldu peale suu lahti. «Mida ta ütles? Kui me omame 65 või 70 protsenti mänguajast palli, siis mis moodi me neid lõhkuma hakkame? Minu meeskond ei mängi sellist jalgpalli,» oli Guardiola selgelt endast väljas.

Guardiola on pidanud ka varasemalt sarnastele süüdistustele vastama, kuid on alati eitanud, et käsib oma mängijatel kiirrünnakute takistamiseks teha taktikalisi vigu.