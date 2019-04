Statistikapomm: kas Levadia suudab murda Flora imelise kaitseseeria?

Hetkeseisuga näib, et kodune tiitel jääb tänavu Flora ja Levadia jagada. Mõlemad on võitnud kõik seitse mängu. Lisades, et tiitlikaitsja Nõmme Kalju jäi juba 8. vooru alguses maha 10 punktiga ja loovutas eile veel kaks punkti Kuressaares, näib kellegi kolmanda kullamängu sekkumine vähetõenäoline.