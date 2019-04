Andy Murray on valust vaba ja teeb trenni

Just sel turniiril tunnistas britt, et ta karjäär võib lõplikult läbi olla, kuna tal on krooniline puusaliigese vigastus. Paar kuud tagasi käis Murray puusaoperatsioonil.

See, kas britt naaseb võistlustennisesse selgub pärast eelseisvat intensiivset treeningusessiooni. Murray on end kirja pannud 50 päeva pärast algavaks Fever-Tree Championshipsi turniirile. Kuigi šansid come back`is on õrnad, näitab siiski aeg, kas me näeme veel Murray`d tipptennises kaasa löömas.