Mäkinen: lihtsam olnuks enne Tšiilis sõita ja siis Argentinasse tulla

«Lähme Tšiilisse samade autodega ehk peame need kohapeal uuesti üles putitama. Meil on väga palju tööd teha, sest Argentina ralli oli autodele karm,» sõnas soomlasest tiimipealik portaalile Rallit.fi. «Tšiili kiiruskatsed on veidi leebemad, mistõttu olnuks lihtsam enne seal sõita ja siis Argentinasse tulla.»