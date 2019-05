Video: Max Verstappen avaldas Ayrton Sennale austust

Red Bulli piloot Verstappen ütles: «Ta oli suur sõitja, võib olla parim vormel 1 sõitja läbi aegade. See on kurb lugu. Oleks palju parem, kui ta oleks veel viisil või teisel vormel 1 karusellis. Juba selle pärast, et Sennal oli alati spordi suhtes huvitavad seisukohad. Tänu Sennale on vormel 1 sarjas rakendatud veelgi võimsamaid turvameetmeid,» rääkis Verstappen.