Igal etapil punkte teeninud Räikkönen: peame asju paremini tegema

2007. aastal Ferrari ridades maailmameistriks kroonitud Räikkönen on käesoleval hooajal teeninud punkte kõigil neljal etapil, sama on suutnud vaid MM-sarja esiviisik Valtteri Bottas, Lewis Hamilton (mõlemad Mercedes), Sebastian Vettel (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull) ja Charles Leclerc (Ferrari).

«Ma ei usu, et oleme nädalavahetustel kogu paketist kõik välja pigistanud, see on pisut pettumus,» sõnas Räikkönen väljaandele Motorsport Week, jätkates: «See on noorte inimeste punt, peame asju paremini tegema, natuke siit ja natuke sealt. Olen kindel, et sellest tuleb head.»