Draamakuningad Tottenhamist: kui palju võib ühe hooaja jooksul õnne olla?!

Niisiis. Poolfinaal Ajaxiga. Tottenham kaotab kodus 0:1 ja jääb võõrsil poolajavileks taha 0:2. Ent teisel poolajal lööb Lucas Moura kolm väravat tagasi, neist viimase siis, kui mängu algusest on kulunud 95.01. Põhimõtteliselt viimasel sekundil, sest kohtunik andis viis lisaminutit.

PSV suutis Itaalias teha 1:1 viigi. Nüüd piisas viigist ka Tottenhamile, ent Barca oli juba 6. minutil läinud 1:0 ette. 85. minutil lööb aga Moura Kane'i söödust 1:1, mis tähendab, et Tottenham läheb edasi.

Ent nagu näha, siis alagrupiturniiri teisest poolest alates on kõigis ülejäänud heitlustes käinud Tottenhamiga kaasas suurem või väiksem draama. See meeskond on Oscarit väärt, huvitav, mis veel finaalis saab!