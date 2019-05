Kas karjääri suurima avarii teinud Neuville’i võib tabada Soome rallilegendi saatus?

«Juba sel reedel on Thierryl Portugali testid. Öeldakse, et pärast sellist õnnetust on vaja kiiresti autosse tagasi saada. Meenutades veel selliseid karme avariisid. 2009. aastal oli Loebil (üheksakordsel maailmameistril Sebastien Loebil – toim) Kreekas sarnane avarii ja 2010 Hirvonenil (Soome rallilegendil Mikko Hirvonenil – toim) Soomes,» rääkis Kuku raadio rallisaate «PowerStage» saatejuht Rauno Paltser tänases Postimehe ja Kanal 12 saates «Spordiministeerium – WRC eri».