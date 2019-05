Jäähoki MMi areeni lähedusest leiti pomm

Sel aastal toimuval MMil on kohtumised nii Bratislavas kui ka Kosice's. Just Kosices asuva jäähokiareeni vastas asuva kohtumaja eest tänasel hommikul pomm avastati.

Soome väljaanne Iltalehti vahendab, et kohal on hulga päästeautosid ning politseinike, maja on lindiga ümber piiratud ning uurimine käib.