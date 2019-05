Mihkel Räim: Giro d'Italial mittestartimine üllatuse või pettumusena ei tulnud

Täpselt nädal enne tuuri andis pikema intervjuu Mihkel Räim, kes tänavu stardib Eestimaa velotuuril oma koduklubi Israel Cycling Academy koosseisus.

Mihkel, kuidas sul vorm ja minek praegu on?

Suhteliselt okei. Päris tippvorm ei ole, kus tunnen end «motana», aga seda ongi karjääris ja elus väga vähe, seda ei saagi kogu aeg tunda. Aga muidu on minek üle keskmise.

Praegu käib Giro d’Italia esimene nädal ja teie tiim on seal teist aastat järjest stardis. Kas tunned natuke kadedust, et tahaks ikka Girol olla või mõtled pigem, et küll jõuab?

Praegu on sellest küllaltki ükskõik, sest see oli minu ja tiimi ühine otsus. Seega ei tulnud mulle Girol mittestartimine üllatuse või pettumusena. Ja vaadates sealseid ilmasid, siis ma ei ole ikka üldse kade (nt kolmapäevasel etapil oli suur vihmasadu – toim.).

Aga nüüd natuke Tour of Estoniast. Oli siin ka sinu enda käsi mängus, et Israel Cycling Academy Eestisse tuleb? Või on siinsed UCI punktid tiimi jaoks lihtsalt sedavõrd suure väärtusega?

Seda peab küsima spordidirektori Kjell Carlströmi käest, miks ta nii otsustas. Aga eks ma ise ikka tahtsin tulla. Koondisega on Eestis äge sõita, aga tiimiga on natuke erilisem, kuna toome kõik varustuse, sõitjad ja taustajõud minu kodumaale. Vinge! Natuke nagu vanadel aegadel, kui Eestis käisid Cofidis ja Ag2r.

Eks kui kalendrit kokku pandi, siis ma andsin märku, et tegu on hea sõiduga, punktid on saadaval ja meil on võite vaja. Kuna meil on tiim sel aastal üsna suur, siis mängis ka selles osas kenasti välja.

Kuidas hindad Eestisse tulevat Israel Cycling Academy koosseisu?

Ma arvan, et tegu on tugevama tiimiga, kui on praegu California tuuril. See juba näitab midagi. Ma tean, et näiteks Brändle (austerlane Matthias Brändle – toim.) on just proloogi osas väga motiveeritud. Teda ma veensin isiklikult Eestisse tulema. Brändle’il lõi tuluke põlema, sest ta pole mitu aastat võitnud – hakkas mõtlema, et peaks nüüd midagi tegema hakkama.

Tõenäoliselt oled sina tuuril tiimi liider? Ja eesmärk on ikka üldine paremusjärjestus, mitte etapid üksikult?

Meie eesmärk on Tour of Estonialt saada võimalikult palju UCI punkte, mida aga etappide eest üksikult väga ei saa. Seega on eesmärk saada üldkokkuvõttes etteotsa võimalikult palju mehi. Kui me Tour of Estonial väga hästi esineme, on meil võimalus UCI edetabelis teiste pro-kontinentaaltiimidega vahet vähendada. Ehk siis tegu on meie jaoks väga hea võimalusega.