Walesi WRC etapp on MM-kalendrist kadumas

Uuel hooajal tõenäoliselt enam Saksamaal ning Korsikal MM-rallisi ei sõideta ning see paneb omakorda pingeid peale teistele Euroopa riikides toimuvate rallide korraldajatele, sest soovijaid Euroopas on palju aga kohti jääb üha vähemaks.

Et WRC karusell saaks külastada Suurbritanniat edaspidi, peab ralli tõenäoliselt vähemalt lühiajaliselt Walesist ära kolima. «Suurbritannias on suur turg ja seal sooviksime MM-sarjaga kindlasti kohal olla,» rääkis WRC promootor Oliver Ciesla Autospordile.

«Suurbritannias on palju fänne ja autoralli on traditsiooniline ala. Aga Walesis toimuv etapp ei ole seal, kus tegelikult suurem osa fänne on. Me üritame seda asja muuta juba järgmiseks hooajaks,» rääkis Ciesla.

Kuulujuttude järgi võiks uus etapp aset leida Belfasti läheduses. «Kas Põhja-Iirimaale ralli viimine päästaks Suurbritannia WRC-etapi tuleviku? Ma arvan, et see on tõesti määrava tähtsusega. Põhja-Iirimaa on huvi pakkuv, see ei peaks olema väga pikaajaline muutus, aga samas mingiks ajaks rallit seal sõita oleks huvitavam,» rääkis Ciesla.