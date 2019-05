PSG: Mbappe ei ole meeskonnast lahkumas

Aasta parima mängija auhinda vastu võttes vihjas Mbappe sellele, nagu oleks ta klubist lahkumas. «Tunnen, et on aeg võtta rohkem vastutust. See võib juhtuda Pariisi Saint-Germainis, mis oleks tore, aga see võib juhtuda ka mujal, olla miski uus projekt,» lausus prantslane.