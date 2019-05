Hispaania kõrgliigat tabas kihlveoskandaal, mitu mängijat arreteeritud

La Liga pressiesindaja sõnul algas politseiuurimine pärast 2018. aasta mais tehtud kaebust. Juba on arreteeritud nii tegevjalgpallureid kui juba karjääri lõpetanud mängijaid. Politsei on ülekuulamisele toonud ka klubide presidente ning spordidirektoreid.

«Uurimise käigus on selgunud, et need, kes on praegu kinni peetud, on jõudnud mängijatega kokkuleppele kihlveopettuse toimepanekus vähemalt kolmes matšis nii kõrgliiga, esiliiga kui teise liiga tasandil,» selgitas pressiesindaja.