Lappi: ebaõnnestumised on jäänud mu kõrvade vahele ringlema

Kahe hooaja vahel Toyotast Citroeni kolinud Lappi kohanemine uue meeskonnaga on kulgenud vaevaliselt. Rootsi rallilt tuli teine koht, mujalt on parim viimatise Tšiili ralli kuues koht. Kehvade tulemustega on kaasnenud enesekindluse kõikumine, tunnistas soomlane nüüd Portugali etteaste künnisel.

«Nagu ilmselt kõigil spordialadel, saab lõpuks väga määravaks see, mis su peas toimub. Mõistagi jäävad ebaõnnestumised meelde ja rõhuma. Kõigest hoolimata tuleb nendega leppida ja unustada. Mulle on see olnud keeruline,» lausus Lappi intervjuus Yle-le.

«Halval ajal mõtled kõigest negatiivselt. See jääb su kõrvade vahele ringlema. Seda olen üritanud muuta.»

Reporter lisas samas: vähemalt kolmapäeval vaatas mulle vastu naeratav ja optimistlik Lappi.

«Kui suudaks jätkata sealt, kus pühapäev Tšiilis pooleli jäi. Olen kindel, et suudan siin olla kiirem kui seal. Kasvõi juba sellepärast, et Portugalis on kogemust oluliselt rohkem. Nüüd seisavad ees rallid, mida tunnen. Eelmised olid palju võõramad,» rääkis mullu Portugalis viiendana lõpetanud piloot rallitsirkuse Euroopasse naasmisest.