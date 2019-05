Madridi Reali kapten Ramos mõtles ümber ja teatas, kus lõpetab karjääri

Perez avaldas kolmapäeval , et hispaanlasest keskkaitsja esitas olenemata 2021. aastani kehtivast lepingust Realiga soovi klubist ilma üleminekutasuta lahkuda Hiina kõrgliigasse.

Täna kinnitas aga 33-aastane Ramos Madridis toimunud pressikonverentsil, et soovib lõpetada karjääri just Realis.

«Olen Madridista (Reali tulihingeline toetaja – toim) ja soovin siin karjääri lõpetada,» kinnitas Ramos. «Mulle tehti Hiinast pakkumine, mis oleks olnud alternatiiv, kuid praegu on mul kehtiv leping Madridi Realiga. Minuga seoses on olnud üleval liiga palju spekulatsioone ning soovisin sellesse selgust tuua,» selgitas hispaanlane.

«On oluline, et tunnen ennast siin klubis vajalikuna... nii fännide, meeskonnaliikmete kui ka muidugi presidendi kinnitusel. Minu suhe presidendiga on olnud üldiselt hea, kuid nagu iga suhe, on ka sel olnud mõningad tõusud ja mõõnad,» lisas Ramos.