Gerd Kanter teeb olümpialiikumise ajalugu

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avaldas uhkust eestlaste pääsemise üle spordimaailma suunajate hulka. «Paista silma rahvusvahelises olümpialiikumises ja teenida kõrgeima taseme usaldus on suur saavutus. Samal ajal tähendab see võimalust ka Eestile saada osa rahvusvahelistest kogemustest ja otsustest, seda enam, et Eesti rahva ja eriti noorte füüsiline aktiivsus ning sportlaste käekäik on EOK südameasi,» ütles Sõõrumaa.