PM Portugalis. Kris Meeke – parim kolme tiitlinõudleja järel

«Jälle see eelmine aasta…» vastas Meeke kolmapäeva õhtul tülpinult Postimehe küsimusele, kas Portugali ralli on talle erilise tähendusega, ent jätkas seejärel: «Naudin seda rallit, olen alati nautinud. Kui kaks eelmist aastat kõrvale jätta, siis on mul siin hästi läinud. Tegelikult isegi eelmisel aastal olin kiire: esimesel päeval ma juhtisin rallit, siis tulid rehvipurunemised, kuigi sõitsin tee keskel ega teinud midagi valesti. Aga järgmisel päeval tegin sõiduvea ja hävitasin oma ralli.»