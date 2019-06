PM Portugalis. Tänak: sõitsime 25 kilomeetrit katkise amordiga

Kõike seda arvesse võttes on imetlusväärne, et Tänak kaotas dramaatilise kiiruskatse finišis kiireimale, belglasele Thierry Neuville'ile (Hyundai) vaid 12,7 sekundiga.

Üldarvestuses on Tänaku edu enne viimast päeva teisel kohal oleva meeskonnakaaslase, põhjaiirlase Kris Meeke’i ees 4,3 ning kolmandal kohal oleva Neuville’i ees 9,2 sekundit. «Peame homme Thierryl silma peal hoidma. Ta jääb meist ainult üheksa sekundi kaugusele, meie ülesanne on ta selja taga hoida,» ütles Tänak.